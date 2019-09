Inter-trainer Antonio Conte steunt Romelu Lukaku in strijd tegen racisme voor Milanese derby: “Hier is er zo veel haat”

Twee goals, een hevige discussie met een ploegmakker en een schandelijk racistisch moment dat de wereld – buiten Italië zelf – met verstomming sloeg. Romelu Lukaku heeft in zijn eerste maand Italië al aardig wat meegemaakt. En dan moet met zijn eerste Milanese derby tussen AC en Inter vandaag zaterdag het ‘hoogtepunt’ nog komen.

Trainer Antonio Conte stak zijn spits alvast een stevig hart onder de riem door op zijn persconferentie vooral het latent aanwezige racisme in Italië aan te kaarten.

“Het probleem is dat hier veel mensen naar het stadion komen om de tegenstander te beledigen en niet om hun team te ondersteunen. Ik was drie jaar in Engeland. Als een fan daar iets doet, zet die geen voet meer in het stadion. Hier is er zo veel haat, zo veel wrok en wordt racisme zelfs nog aangewakkerd. Het is verslechterd. Dat moeten we zien om te draaien.”