Thibaut Courtois moet zich nog maar eens bewijzen bij Real Madrid: strijd met Spaanse pers dreigt te ontsporen

Hier kijkt iedereen uit naar Club-Anderlecht, maar ook in Spanje staat er voor de Belgen een belangrijk duel op het programma. Sevilla-Real Madrid wordt zondagavond opnieuw een sleutelmatch voor Thibaut Courtois en Eden Hazard. Weer verliezen en de strijd met de Spaanse pers ontspoort helemaal.

LEES OOK. Crisis bij Real Madrid: Spaanse krant haalt tegenvallende statistiek van Courtois boven, maar legt de schuld elders

LEES OOK. Onze chef voetbal stelt zich luidop de vraag: “Zou Zinedine Zidane wedstrijden van de Rode Duivels wel bekijken?”

Daarvoor moet je dan drie keer op rij de Champions League gewonnen hebben, om daags na een nederlaag bij PSG een krant te zien roepen om de komst van een nieuwe trainer.– de huiskrant van Real Madrid – deed het Zinédine Zidane aan. Alleen, Zidane was niet de enige die de rol van zondebok kreeg toegediend. Terwijl Eden Hazard in de voorbereiding nog overgewicht werd verweten, is het nu Thibaut Courtois die weer in de vuurlinie stond. Toen de Rode Duivel vorig seizoen de voorkeur kreeg op Keylor Navas was het al duidelijk dat het moeilijk zou worden om de harten van de Navas genegen reporters voor zich te winnen. En na de 3-0-nederlaag tegen PSG klinkt de kritiek weer loeihard. “Hij maakt geen flagrante fouten, maar hij stopt ook geen ballen”, oordeeldemeteen na de match. En online speelde het medium een opiniestuk gewijd aan deCourtois groot uit.

Dat hij geen grootse reddingen in huis had tegen PSG, klopt. Maar dat hij eerder dit seizoen met een bijzonder knappe parade op een cruciaal moment in Celta de Vigo-Real (1-3) de drie punten op zak hield, wordt dan weer schromelijk over het hoofd gezien. Net als zijn redding in het slot van de 3-2-zege tegen Levante.

LEES OOK. Gareth Bale komt door opmerkelijke video nog maar eens in opspraak bij Real Madrid

Moeilijkere schoten

Ook de statistieken worden niet echt objectief bekeken. Het klopt dat Courtois (bijna 1,5) bij Real gemiddeld meer doelpunten slikt dan Navas (net geen 1), maar dat hij veel moeilijkere doelpogingen moet keren, wordt genegeerd. Uit expected goals – de statistiek die de grootte van een kans berekent – blijkt immers dat in Spanje alleen Getafe, Mallorca en Eibar grotere kansen tegen krijgen dan Real. Een situatie die Navas nooit overkwam.