Fernando Canesin blikt terug op een moeilijke zomer: “Drie dagen triest, maar transfer is uit mijn hoofd”

Het seizoenbegin verliep aanvankelijk in alle anonimiteit voor Fernando Canesin. Hij was geveld door transferitis en aasde op een terugkeer naar zijn thuisland. Maar die kwam er uiteindelijk niet. Daardoor is hij bezig aan zijn zevende (en nu echt wel laatste) seizoen bij KV Oostende. “Ik begrijp het standpunt van de club”, zegt de Braziliaan.