CLUBNIEUWS. Marc Coucke niet van de partij in Brugge, nieuw spitsenduo bij Genk?

KV Mechelen startte de achtste speeldag in de Jupiler Pro League met een zege op Kortrijk. Vanaf zaterdag spelen ook de andere eersteklassers. Hoog tijd dus voor uw dagelijkste dosis clubnieuws.

AA GENT. Ngadeu treurt niet

“Jammer dat hun aanvoerder die bal nog raakte, want anders had ik zeker gescoord”, grinnikte Michael Ngadeu daags na de overwinning tegen het Franse Saint-Etienne. “Maar uiteindelijk is het voornaamste dat het doelpunt viel – de manier waarop maakt niet uit.” (lacht)

“Na de ongelukkige 3-2 geloofde Saint-Etienne weer in een gelijkspel en dan moet je de rangen sluiten. Als centrale verdediger moet je dan je team sturen en is het aan mij om iedereen op sleeptouw te nemen.” (ssg)

ANDERLECHT. Geen Coucke

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke zal zondag niet aanwezig zijn in Brugge. Vorige week tegen Antwerp was hij er ook niet omdat hij in Vietnam verbleef. Zondag keert de zakenman wel terug uit Azië, maar zijn vlucht landt te laat om nog naar Brugge te komen.

Couckes afwezigheid heeft dus niets te maken met de relatie tussen het Anderlecht- en het Club-bestuur, die een tijdje gespannen was. Dat kwam door de zaak-Mbaye Diagne. Club kaapte de spits – met een jas over zijn hoofd – in extremis weg voor de neus van Anderlecht.

Anderlecht-manager Michael Verschueren verklaarde achteraf dat hij dat nooit zou doen. Toch gaat hij – die paars-wit als sterke man vertegenwoordigt – voor de match naar het etentje met het Brugse bestuur. Onlangs sprak hij op een ECA-vergadering in Genève al met mensen van Club Brugge om de lucht tussen alle partijen uit te klaren. (jug, thst)

ANTWERP. Geen De Sart en De Laet

Net als donderdag trainden De Sart en De Laet ook gisteren niet met de groep. De Sart incasseerde dinsdag in de oefenmatch tegen Westerlo (2-2) een tik, terwijl De Laet met de enkel sukkelt.

Ook Rodrigues, die pas sinds donderdag weer meetraint met de groep, haalt verrassend genoeg de selectie niet. Quirynen en Geeraerts vallen er eveneens naast. (dige, dvd)

CERCLE BRUGGE. Zelfde elf

Twintig spelers trainden gisteren nog en trokken in de vooravond op afzondering naar Beveren. Mboula reisde mee, nadat hij vorige week uit de boot viel. Wellicht zullen dezelfde elf van vorige week starten straks op de Bosuil. Serrano, Vitinho, De Belder en Omolo blijven out, voor Hoggas en Bongiovanni is er geen plaats.

Voor de bekermatch van dinsdag tegen Rebecq kosten de tickets 5 euro. (kv)

CLUB BRUGGE. “Het interesseert mij niet of Kompany speelt”

Club-coach Philippe Clement wil niet weten van nieuwe verhoudingen tussen Club Brugge en Anderlecht, voor hem blijft het een onvervalste topper.

“Ik heb elke match van hen gezien. In het veldspel waren ze telkens de betere. Maar ze zijn niet efficiënt genoeg. Anderlecht is ook een ploeg die de bal wil, op zoek gaat naar doelpunten en wil winnen. Ik apprecieer hun manier van voetballen.” Vraag is of Vincent Kompany ­tijdig fit raakt, wat toch een slok op een borrel scheelt. “Of hij nu speelt of niet, dat verandert niets. Namen interesseren mij niet. Wij zijn bezig met de tactiek en de aanpak van onze tegenstander, niet met specifieke namen. Dat doe je enkel als je tegen Barcelona en Messi speelt”, ­besluit Clement. (jve)

GENK. Met Onuachu als breekijzer?

De enkelblessure van Théo Bongonda lijkt mee te vallen, maar de match tegen Oostende komt zeker en vast te vroeg voor de aanvaller. Joseph Paintsil zit niet in de kern. De kans is groot dat RC Genk-coach Felice Mazzu afstapt van de 4-3-3. Mogelijk krijgt Ally Samatta voorin het gezelschap van breekijzer Paul Onuachu. (rco)

KV OOSTENDE. Skulason zit opnieuw in de wedstrijdselectie

In vergelijking met de match tegen Standard recupereert Ingebrigtsen enkele belangrijke spelers. Zo raakte Skulason in extremis fit en zitten ook Capon en D’Haese in de selectie. Mogelijk start het trio ook meteen in de basis. Neto kampt na zijn eerste volledige match sinds lang met een overbelasting aan de kuit en blijft in Oostende. Banda zit nog steeds in Zambia om de begrafenis van zijn vader bij te wonen. Hjulsager en ­Palaversa werken verder aan hun comeback. (jve)

STANDARD. Vanheusden begint wellicht in basis

Na de basisplaats van Vanja Milinkovic-Savic tegen Guimaraes (2-0-zege) ziet het ernaar uit dat Arnaud Bodart zondag tegen Eupen opnieuw zijn plaats tussen de palen inneemt. Voor zich zal hij Zinho Vanheusden terugzien. De 20-jarige Hasselaar viel tegen de Portugezen in en lijkt klaar om voor het eerst dit seizoen te starten. Maxime Lestienne trainde vrijdag mee, nadat hij donderdag ziek verstek gaf. Amallah komt wellicht op de acht te spelen, met Avenatti in steun van spits Emond. (bfa)

STVV. Op volle sterkte

STVV trekt op volle sterkte naar Mambourg. Mogelijk dropt coach Marc Brys Suzuki in de ploeg en schakelt hij over op een systeem met twee spitsen. De Petter en Steppe ondergingen deze week met succes een operatie. Hun revalidatie wordt geschat op drie maanden. Onder anderen Colombatto, Lee, Cong Phuong en Balongo vallen naast de selectie. (pivan)

WAASLAND-BEVEREN. Drietal naast selectie

Trainer Arnauld Mercier kan voor zijn eerste thuismatch rekenen op een nagenoeg fitte kern. Enkel Bizimana, Dhauholou en De Mey ontbreken. Opvallend: de Franse trainer heeft in zijn selectie geen plaats voor Valtteri Moren, Aaron Tshibola en Xian Emmers. Het drietal trainde nochtans heel de week mee. Op het debuut van Tshibola is het dus nog even wachten. Yuki Kobayashi zit opnieuw in de selectie, maar begint meer dan waarschijnlijk nog op de bank. (whb)

ZULTE WAREGEM. Baudry is volledig hersteld

Zulte Waregem-coach Francky Dury kan rekenen op bijna alle spelers, alleen Erdin Demir is op dit moment nog out. Marvin Baudry is eindelijk verlost van een vervelende blessure aan de buikspieren. De centrale verdediger zal nog niet tot de wedstrijdselectie van Zulte Waregem behoren omdat hij eerst opnieuw ritme moet opdoen. (jcs)