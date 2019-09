Zomer neemt afscheid in schoonheid: zonnig nazomerweer en tot 26 graden

Zaterdag krijgen we mooi en zonnig nazomerweer. Het blijft nagenoeg de hele dag helder. De maxima schommelen tussen 21 graden op de Hoge Venen en 25 of 26 graden elders. De wind waait matig uit zuidoostelijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Zaterdagavond blijft het helder of lichtbewolkt met enkele hoge wolkenvelden. In de loop van de nacht verwachten we vanuit het zuiden wat meer hoge of middelhoge wolkenvelden. Het wordt een zachte nacht. De minima schommelen tussen 10 graden in de Ardennen en 17 graden in het centrum van het land. De wind blijft matig uit zuidoostelijke richtingen.

Zondag wordt het warm en een groot stuk van de dag is het nog meestal droog met opklaringen. Mogelijk vallen er al enkele (onweerachtige) buien in de Ardennen. Geleidelijk aan neemt de bewolking verder toe en in de late namiddag of avond verwachten we een storing met regen en buien die vanuit het zuidwesten door het land zal trekken. Plaatselijk kunnen de buien ook vergezeld zijn van onweer. De maxima schommelen tussen 20 graden in de Ardennen en 26 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit zuidoosten en ruimt naar het zuiden.

Maandagochtend regent het nog in het oosten van het land. Elders kunnen er nog enkele buien zijn. In de loop van de dag wordt het op een laatste plaatselijke bui na overal droog met soms brede opklaringen. De temperaturen vallen terug naar de normale waarden voor de tijd van het jaar: maxima tussen 15 en 20 graden. De wind waait matig uit het westen.

Dinsdag wordt het overal zwaarbewolkt en verwachten we een vrij actieve regenzone die van west naar oost door het land zal trekken. De maxima schommelen dan tussen 17 en 22 graden.

Woensdag is het gedeeltelijk bewolkt met nog kans op enkele buien. Maxima tussen 13 en 19 graden. Er staat een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind.

Donderdag is het zwaarbewolkt en trekt een nieuwe storing van west naar oost door het land. De maxima liggen rond 18 graden in het centrum van het land.

Vrijdag houdt een zuidwestelijke circulatie stand. Een regenzone zou het westen van het land bereiken, terwijl het in de rest van het land nog droog zou blijven. Maxima tussen 19 en 23 graden.