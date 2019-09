Een man die in maart bij verstek tot vijf jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling veroordeeld werd voor een verkrachting, vraagt nu de vrijspraak. Het DNA in de vagina van de vrouw blijkt niet van hem te zijn.

In september 2017 werd de politie naar café De Rui op de Oudevaartplaats in Antwerpen gestuurd. Een vrouw zei dat ze daar in de toiletten aangerand was door een man die haar kleren had afgerukt en zijn ...