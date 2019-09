Zonnebeke - In de nacht van vrijdag op zaterdag is langs de Proostdiestraat nabij de afrit van de A19 in Beselare bij Zonnebeke een Franse bestelwagen volledig uitgebrand.

Toen de brandweer aankwam stond het voertuig al in lichterlaaie. In de omgeving van het voertuig was er niemand te bespeuren.

De politie start een onderzoek op.