Premier League-doelman geeft assist vanuit eigen zestien, met dank aan... zijn concurrent aan de overkant

Het gaat dit seizoen best goed met Bournemouth. De Cherries staan op een voorlopige derde plaats in de Premier League na een 1-3-overwinning op het veld van Southampton. In het St. Mary's Stadium was doelman Aaron Ramsdale zelfs goed voor een assist. De Brit kegelde de bal in de extra tijd hard naar de overkant, waar spits Callum Wilson liep. Die leek niet bij de bal te kunnen, maar door defensief geklungel kon hij de derde goal scoren voor de bezoekers.

De beelden:

Waar hebben we dit deze week nog gezien...? ???? pic.twitter.com/r8TWcQ9cc4 — Play Sports (@playsports) September 21, 2019

Ryan Fraser viel bij Bournemouth in, maar kon geen assist verzorgen. Nochtans is de 25-jarige Schot sinds het begin van vorig seizoen een van de beste passers van Europa. Hij doet met 15 beslissende passes zelfs even goed als Eden Hazard. Enkel Dortmund-speler Jadon Sancho doet met 18 assists nog beter.