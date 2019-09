Emotionele beelden: voetballer verliest vader drie uur voor wedstrijd, zegt niets tegen ploegmaats en... scoort winning goal

In de Amerikaanse USL, de competitie net onder de MLS, won Sacramento Republic FC afgelopen weekend met 2-1 tegen Rio Grande Valley. Held van de wedstrijd was Darek Formella. De 23-jarige aanvaller scoorde tien minuten voor tijd de winning goal. Meteen daarna werd de Pool overmand door emoties. Wat niemand wist, was dat zijn vader amper drie uur eerder de strijd tegen kanker had verloren. Toen Formella het tragische nieuws meldde aan ploegmaat Charalampos Chantzopoulos was die even in shock. "Deze was voor hem hé", antwoordde de Griekse verdediger.