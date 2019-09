Dagje uit aan zee valt in duigen door drie uitgebrande wagens

/ Gent - De E40 richting kust was in Drongen twee uur lang volledig afgesloten na een ongeval met vier voertuigen. Drie auto’s vatten vuur, gelukkig zonder gewonden. Er staat een file van ruim 10 km. Vanaf 12u30 werd één rijstrook vrijgemaakt zodat het verkeer nu mondjesmaat zijn weg richting kust kan verder zetten.

Over de omstandigheden van het ongeval kan de politie voorlopig weinig informatie geven. Vier auto’s zijn op elkaar ingereden. Dat gebeurde rond halfelf. Het was op dat moment erg druk in de richting van de kust.

In Drongen is de takeling in volle gang op de versperde #E40 naar de kust. Blijf er voorlopig weg! We zien er intussen 10km file staan: stilstaand verkeer met een wachttijd van ver boven het uur. pic.twitter.com/Io8ihCo03r — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) September 21, 2019

“Drie auto’s hebben na het ongeval vuur gevat, een wagen brandde volledig uit”, aldus de woordvoerder van de Federale politie. “Gelukkig vielen er geen gewonden.”

Het vuur zorgde voor een dikke zwarte rookpluim die kilometers ver was te zien. Het vuur was vrij snel onder controle. Na de vaststellingen door de politie werden de wagens getakeld. Maar het duurde nog tot 12u30 voor een rijstrook kon worden vrijgemaakt. “Op dat moment stonden tussen de afrit Drongen en de plaats van het ongeval auto’s al twee uur stil over een afstand van 2 kilometer”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams verkeerscentrum.

Vier auto’s botsten op elkaar, drie vatten vuur. Gelukkig werd niemand zwaar gewond Foto: Fb

“De wachttijd loopt nog altijd op tot ver boven het uur”, aldus Bruyninckx omstreeks 12u45. “Wagens moeten nog altijd de afrit in Drongen verlaten.”

Hij roept mensen op de omgeving te vermijden. Want ook als de weg vrijgemaakt kan worden, zal de hinder nog lange tijd voelbaar zijn.