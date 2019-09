Gemiste promotie zindert nog altijd na bij Beerschot: “Het zou al fijn zijn als de voetbalbond zich zou excuseren”

Een tegenvallende start van de competitie, kritiek vanuit de tribunes op spelers en coach, diezelfde coach die net niet ontslagen zou geweest zijn, mede-eigenaar Francis Vrancken die een deel van zijn aandelen wil verkopen… Beerschot in het oog van de storm. Lijkt het. Voorzitter Francis Vrancken (51) en ondervoorzitter Walter Damen (48), sterke mannen op het Kiel, begrijpen de commotie niet. “Het laatste dat we nu moeten doen, is paniekvoetbal beginnen spelen. En trainers buitengooien of wat dan ook. We hebben net rust nodig. En vertrouwen in dit project.” Te beginnen tegen Virton. En dan: de bekermatch tegen Anderlecht. Eindelijk!