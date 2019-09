Ex-wielrenner Frans Van Looy stapt uit het leven na conflict over ouderlijke woonst: “Dat hij buiten moest voor de deurwaarder kwam, kon hij niet meer aan”

Merksem - Frans Van Looy, profwielrenner tussen 1972 en 1982, is op 69-jarige leeftijd overleden. Volgens zijn broer Fons het trieste gevolg van een aanslepende kwestie over de ouderlijke woonst die Frans zou moeten verlaten. “Frans besteedde al zijn spaarcenten ter renovatie en iedere gezond denkende mens kon en kan zien dat er absoluut geen gevaar was.”

LEES OOK. Oud-renner en ploegleider Frans Van Looy overleden: “Blijkbaar heeft hij een spijtige uitweg gevonden”

Het drama voltrok zich donderdag, één dag nadat broer Fons Van Looy (70) naar eigen zeggen nog samengezeten had met een afvaardiging van het Agentschap Wegen en Verkeer. De hoeve waarin Frans woonde, werd na 2015 eigendom van het AWV. Dat had een deal voorgesteld: de omliggende terreinen mocht Frans nog blijven gebruiken, maar de woning werd ongeschikt geacht om erin te blijven wonen. En dus moest Frans verhuizen, ook nadat hij de ouderlijke hoeve renoveerde.

De dreiging van een deurwaarder die komende week voor de boerderij in Merksem zou staan, is Frans volgens zijn broer teveel geworden. “Frans besteedde al zijn spaarcenten ter renovatie en iedere gezond denkende mens kon en kan zien dat er absoluut geen gevaar noch voor hemzelf noch voor denden (sic) aanwezig was. Dat hij dus voor de komst van de deurwaarder op 26/9 met bed en salon en ... buiten moest, kon hij niet meer aan. Hij was jullie allemaal erg dankbaar en in zijn naam : Bedankt”, aldus Fons op Facebook. Met die ‘bedankt’ verwijst Fons naar een petitie die afgelopen maanden nog meer dan 3.000 stemmen verzamelde om de hoeve bewoonbaar te houden.

Het overlijden van de gewezen renner en ploegleider shockeert ook de wielerwereld. “Ik kreeg deze ochtend al diverse telefoontjes van collega oud-renners,” aldus oud-collega bij de Telekomploeg Rudy Pevenage.”Ik ben er echt niet goed van. Ik wist dat Frans al een tijdje kampte met psychologische problemen. Blijkbaar heeft hij een spijtige uitweg gevonden door zichzelf van het leven te beroven.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.