Klassieker in Nederland: Ajax rekent op nieuwe parel uit Argentinië, maar kan Ziyech eindelijk vloek doorbreken tegen PSV?

Zondag staat in de Eredivisie de kraker tussen PSV en Ajax op het programma. Een clash tussen de twee grote titelfavorieten in Nederland. Daarbij wordt het bij de Amsterdammers in eerste instantie uitkijken naar twee spelers: Hakim Ziyech én Lisandro Martinez.

Zowel Ajax als PSV behaalden tijdens de eerste vijf speeldagen 13 punten. De Amsterdammers scoorden negentien keer, de club uit Eindhoven veertien keer. Wie zondag de drie punten pakt in de lichtstad deelt dus een eerste serieuze tik uit.

Ajax zag afgelopen zomer sleutelspelers als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt voor veel geld vertrekken naar respectievelijk FC Barcelona en Juventus. Maar om het één en ander op te vangen, werden zes spelers in huis gehaald. Lisandro Martinez was met zijn transfersom van 7 miljoen euro pas de vierde duurste aanwinst, maar het is de 21-jarige Argentijn die zich in de kijker speelt.

De ene keer als centrale verdediger als opvolger van De Ligt, de andere keer als defensieve middenvelder. Dat ziet ook Ajax-watcher Sjors van Veen.

“Tijdens zijn eerste oefenwedstrijd zag je al gelijk dat hij goed kon voetballen”, klinkt het. “Zijn statistieken uit Argentinië (bij Defensa, red.) waren ook al goed, dus ik verwachtte al dat Ajax een goede speler in huis had gehaald. Mensen dachten dat Martinez als back-up kwam en rustig gebracht zou worden, maar hij stond er meteen.”

“Martinez is heel veelzijdig”, aldus Van Veen. “Hij is robuust, hard, erg fel, maar lief aan de bal, als je begrijpt wat ik bedoel. Zijn inspeelpass is uitstekend en zijn lange bal, zowel verticaal, horizontaal als diagonaal is van grote kwaliteit. Hij is technisch goed geschoold en voelt zich niet slecht in situaties van hoge druk. Hij is kalm, kijkt goed om zich heen en is eigenlijk gewoon een heel complete controlerende middenvelder.”

“Of hij na dit seizoen al weg is? Ik denk dat Ajax hem wel twee seizoenen kan vasthouden. Hij zal wel voor een megawinst vertrekken, want Martinez kopen voor slechts zeven miljoen was een koopje.”

De vloek van Ziyech

Intussen zit dé bepalende figuur van Ajax alweer aan vier doelpunten en twee assists in de Eredivisie (en vier assists in de Champions League, inclusief kwalificaties). Maar als Hakim Ziyech PSV op het wedstrijdblad ziet staan, breekt hem het angstzweet uit.

De Marokkaanse international heeft bij Ajax namelijk nog nooit een goal gescoord of een assist gegeven in een competitiewedstrijd, zes in totaal, tegen de grote rivaal uit Eindhoven. Dat berekende Voetbal International. Opmerkelijk want tegen de acht andere clubs waartegen hij al minstens zes keer uitkwam in de Eredivisie was Ziyech bij minstens twee doelpunten betrokken. Zo zit hij aan twee goals en twee assists tegen Feyenoord, een goal en een assist tegen AZ, en twee goals en vijf assists tegen Vitesse. Met Twente scoorde Ziyech wel een keer tegen PSV.

Voor Ajax wordt het sowieso een lastige klus in Eindhoven. De Amsterdammers scoorden namelijk in maart 2016 voor het laatst op het veld van PSV.