Hartverwarmend: man steunt zijn hoogzwangere vrouw in ziekenhuis met prachtig liefdesverhaal

Maar liefst twee dagen: zo lang hebben de weeën van de Amerikaanse Jasmine Caver geduurd vooraleer haar dochtertje ter wereld kwam. Gelukkig had ze de steun van haar vriend Kendall, die bovendien een originele manier had om haar even op andere gedachten te brengen. Hij bracht een zelfgeschreven liefdesverhaal over hun relatie, die op een prachtige manier beschreef hoeveel hij van haar houdt.