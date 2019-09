Ontslag Lode Vereeck aan Universiteit Hasselt heeft geen gevolgen voor coalitie in Diepenbeek

Diepenbeek - Het ontslag van Lode Vereeck (Open VLD) door de Universiteit van Hasselt heeft nog geen gevolgen voor het schepencollege van Diepenbeek. In 2021 zou Vereeck de bevoegdheden van de huidige schepen voor Infrastructuur en ICT, Peter Prévot (CD&V), overnemen. Prévot gaat ervan uit dat die afspraak gevolgd zal worden. Ook voor schepen Ilse Pipeleers (Open VLD) is het nog te vroeg om een beslissing te nemen.

Zaterdagmorgen raakte bekend dat Lode Vereeck ontslagen werd door de Universiteit van Hasselt. Die beslissing kwam er na klachten over ongepast gedrag. Vereeck was in Hasselt aan de slag als hoogleraar economie en beleidsmanagement.

Het nieuws van de klachten van vier vrouwelijke studenten kwam net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 naar buiten. Het parket opende daarop een onderzoek naar Vereeck, maar het seponeerde dit nadien omdat er onvoldoende bewijzen waren van - verbaal - grensoverschrijdend gedrag. De universiteit opende een eigen tuchtonderzoek en ontsloeg op basis daarvan de hoogleraar. De advocaat van Vereeck, Luk Delbrouck, liet vrijdag weten in beroep te zullen gaan tegen de beslissing.

Veel commentaar op de beslissing van de Universiteit van Hasselt willen Ilse Pipeleers en Peter Prévot niet kwijt. “Ik stop op 31 december 2021 en in principe neemt Vereeck over”, zo laat Prévot weten. “De beslissing over het mandaat van Vereeck ligt bij Open VLD en niet bij het schepencollege. Het is aan hen en niet aan andere partijen om daarover te beslissen.”

Ook schepen Ilse Pipeleers wilde niet veel kwijt over een eventuele wissel van Vereeck. “Er zijn afspraken gemaakt en voor zover ik weet blijven die afspraken gelden. Ik zie niet in wat het één met het ander te maken heeft.”