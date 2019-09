Flop van 31 miljoen en wereldbekend cultfiguur stopt op z’n 31ste met voetballen: “We hebben hem een job gegeven”

Dit weekend is er een abrupt einde gekomen aan de carrière van Anderson Luís de Abreu Oliveira, kortweg Anderson. De Braziliaan werd op een bepaald moment aanzien als het grootste voetbaltalent op aarde. Maar na een toptransfer naar Manchester United liep het volledig mis.

De 31-jarige middenvelder heeft na een teleurstellende loopbaan met zeven clubs een punt gezet achter zijn leven als profvoetballer. Dat heeft Murat Sancak bekendgemaakt, de voorzitter van de Turkse club Adana Demirspor. Daar was Anderson sinds vorige zomer aan de slag.

“Anderson deed het behoorlijk goed tijdens de voorbereiding, maar hij behoorde niet tot de plannen van de club”, vertelde de Turk aan Radyospor. “Hij vond een job, ging werken en besliste om te stoppen met voetballen. Hij reduceerde zijn salaris van 600.000 euro naar 200.000 euro en zal bij ons blijven werken. Dat zal ons vooral helpen met internationale relaties.”

Zie daar, de Golden Boy van 2008 is een decennium later een bediende bij een Turkse tweedeklasser. Van een snelle ondergang gesproken. Na een succesvolle periode bij FC Porto betaalde Manchester United liefst 31,5 miljoen euro voor Anderson. Die won naast onder andere Cristiano Ronaldo tien prijzen met de Red Devils, waaronder de Champions League.

Nomade

Na een goed eerste seizoen ging echter steil bergaf voor de Braziliaan die uiteindelijk negen keer voor de Goddelijke Kanaries speelde. Mede door blessureleed bereikte Anderson nooit meer zijn topvorm bij Manchester United, dat hem in 2013 voor een seizoen verhuurde aan Fiorentina. La Viola zagen amper acht optredens van de middenvelder, die twee jaar later transfervrij naar het Braziliaanse Internacional verhuisde.

In eigen land herwon Anderson zijn fitheid en speelde hij ruim vijftig wedstrijden in twee seizoenen. In 2017 werd hij echter verhuurd aan tweedeklasser Coritiba FC, waarna hij in de winter van 2018 zonder club kwam te zitten. Demirspor viste Anderson in augustus weer op, maar verder dan vijftien optredens kwam het voormalige toptalent niet.

De jongen die een Britse werkvergunning kreeg omdat hij “een exceptioneel talent met zich meebrengt naar de Premier League” kon zijn status dus nooit waarmaken. Hoewel hij geboren was in hetzelfde dorp als Ronaldinho en in 2005 het WK voor U17 kapot speelde. Het was broer Martin die Alex Ferguson persoonlijk overtuigde om Anderson naar Old Trafford te halen. Maar na een gebrek aan professionalisme en een auto-ongelukt viel hij bij Sir Alex al snel uit de gratie. Het begin van het einde, dat sinds zaterdag officieel is.