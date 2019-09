Meer dan 100 arrestaties bij betoging van ‘gele hesjes’ in Parijs

In Parijs heeft de politie zaterdag bij controles als 106 mensen opgepakt, zo luidde om 13.00 uur een balans van de politieprefectuur. De Franse hoofdstad staat onder hoogspanning omdat daar drie betogingen door de straten trekken. Een van die betogingen is die van de befaamde ‘gele hesjes’.

In de Franse hoofstad Parijs heeft de politie al meer dan honderd gele hesjes opgepakt. 104 zijn enkel geverbaliseerd en 1.250 gecontroleerd, zegt de krant Le Parisien. Agenten namen ook potentiële wapens zoals petanqueballen en hamers in beslag.

De meeste arrestaties gebeurden bij pogingen van de manifestaten om de beroemde laan Champs-Elysées te bereiken. Die is verboden gebied voor de betogers. Meermaals moest de politie traangas inzetten.

Foto: EPA-EFE

De meeste manifestanten dragen niet het symbolische gele hesje, maar zeggen deel uit te maken van de sociale beweging die in november 2018 is geboren. De ordediensten blokkeerden hen in de wijk rond het station Saint-Lazare. Eén keer is traangas afgevuurd om de menigte uiteen te drijven, die vervolgens optrok naar de Champs-Elysées.

Daar en in de wijk Etolie is de politie massaal in aanwezig, en controleert grootschalig de aanwezige mensen.

Vandaag betogen niet alleen de gele hesjes in Parijs. Er vindt ook een vakbondsactie tegen de pensioenplannen van de regering plaats en een klimaatbetoging.

Aan het begin van de namiddag begonnen tientallen hesjes zich trouwens aan te sluiten bij de klimaatbetoging die aan de Jardin du Luxembourg gaat vertrekken.