Nabestaanden van schietpartij in school maken schokkende video met leerlingen: “Zo overleef je het schooljaar” Video: Sandy Hook Promise

Het nieuwe schooljaar is ook in de Verenigde Staten van start gegaan. Naar aanleiding daarvan heeft non-profitorganisatie Sandy Hook Promise een schokkende video geplaatst op sociale media. Onder de titel ‘back to school essentials’ laten kinderen zien hoe ze zich met hun schoolspullen proberen te verdedigen tegen een schietpartij.

Het filmpje is niet voor gevoelige kijkers. Waar dat de sfeer aanvankelijk zorgeloos aanvoelt, neemt die plots een drastische wending zodra er sprake is van een schutter op de school. Het refereert daarmee naar de schietpartij in Sandy Hook Elementary School, daterend van 2012. Toen schoot de twintigjarige Adam Lanza 26 mensen dood, onder wie twintig kinderen tussen vijf en tien jaar oud. De nabestaanden van de slachtoffers stonden vervolgens aan de wieg van Sandy Hook Promise.

De confronterende beelden moeten ouders en scholen sneller doen ingrijpen wanneer ze verdachte signalen opvangen bij leerlingen. “We willen niet dat mensen wegkijken en doen alsof het niet bestaat”, aldus Nicole Hockley, wiens zesjarige zoon Dylan overleed tijdens de schietpartij. “Dat zal het probleem niet oplossen.”

De Verenigde Staten kampt al jaren met talloze schietpartijen over het hele land. Dit jaar alleen al vonden er maar liefst 302 mass shootings plaats. Dat is gemiddeld meer dan één schietpartij per dag.