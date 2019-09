Dit zie je niet elke dag: influencers betalen vrouw om duiven op te schrikken voor perfecte Instagram-foto

Veel influencers zijn dezer dagen bezeten van Tha Phae Gate in het Thaise Chiang Mai. De populaire trekpleister is mede door de rondvliegende duiven de ideale locatie om een mooie foto te scoren die prompt op Instagram kan. Dat is echter ook deels te danken aan Noon, een lokale inwoner die er een bijzondere bezigheid op nahoudt. Elke dag laat ze zich betalen door influencers om er de duiven in de buurt van een model op te schrikken. Zo heeft de fotograaf meer kans om een betoverende foto te maken.

Volgens Noon zijn het vooral Chinese toeristen die van haar diensten gebruikmaken. Een filmpje op Twitter laat zien hoe ze te werk gaat. Ze zwaait even met een witte vlag, waarna de duiven gezamenlijk even van de grond komen. Ze verdient er omgerekend een kleine vijftien euro per dag mee, voldoende om de schoolkosten van haar dochter mee te betalen.

