Gewapende man verschanst zich in woning in Gentbrugge

Gent - Ophef in Gentbrugge zaterdagmiddag. De politie was opgetrommeld omdat er schoten gehoord waren in de Peter Benoitlaan in de Gentse deelgemeente. Een gewapende man verschanste zich daar in zijn woning.

Rond 14.30 uur werd de politie gealarmeerd omdat een man geschoten zou hebben. De politie nam geen risico en kwam massaal ter plaatse. Urenlang probeerden ze de man te overtuigen om zijn woning te verlaten, wat pas rond 17 uur lukte na een telefonisch contact.

De man werd gearresteerd. In zijn woning vonden agenten ook effectief een wapen. Wat voor wapen dat is, is nog onduidelijk.

Volgens buren zou de man eerder op de dag ook op een voorbijrijdende brommer geschoten hebben.