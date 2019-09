Kompany en Trebel in selectie Anderlecht voor topper tegen Club Brugge, geen plaats voor Nasri, Zulj en Roofe

‘Vince The Prince’ zijn terugkeer is goed nieuws voor Anderlecht, en ook de terugkeer van de eerder verguisde Adrien Trebel kan het middenveld van de recordkampioen deugd doen. Daar ontbreekt wel Peter Zulj, die met een neusbeenbreuk ook al het duel met Antwerp (1-2) miste. Een opvallendere naam uit de selectie is Samir Nasri. De Franse aanwinst miste al de voorbije twee wedstrijden tegen Standard (1-0 winst) en Antwerp. Maar ook nu kon de Fransman zich niet in de selectie wringen.

Ook Kemar Roofe is nog steeds geen onderdeel van de kern van Anderlecht. De spits, deze zomer overgekomen van Leeds United, had bij de eerste prognoses bij zijn blessures de wedstrijd tegen Club Brugge als mogelijke datum van terugkeer. Maar dat blijkt nog te vroeg.