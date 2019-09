Lek bij bedrijf dat babyfoons en beveiligingscamera’s verkoopt: hackers kunnen meegluren in huis, ook in ons land

Door een lek in een databank kunnen hackers via beveiligingscamera’s en babyfoons in duizenden huizen meegluren en zelfs camerabeelden opnemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse nieuwswebsite RTL Nieuws. Ook in ons land zouden er gedupeerden zijn.

Het gaat om apparaten van de Chinese merken Apexis en Sumpple, die onder meer bij Bol.com, AliExpress en Wish verkocht worden. Wie zo’n beveiligingscamera of babyfoon in huis heeft gehaald, is mogelijk het slachtoffer geworden van hackers.

Via een lek in de databank van moederbedrijf Sumpple is het kinderspel om de e-mailadressen en wachtwoorden van honderdduizenden gebruikers te bekijken. Met die gegevens kunnen kwaadwilligen in een mum van tijd toegang krijgen tot de camera’s die gebruikers in huis hebben gehaald. Ze kunnen vervolgens meegluren in de verschillende ruimtes in huis, beelden opnemen en opslaan op een eigen computer en zelfs een boodschap door de speakers van het toestel sturen. RTL Nieuws deed zelf de test en keek - met toegang van de eigenaars - binnen in kinderkamers, slaapkamers en tuinen. Kortom: overal waar zo’n toestel wordt gehangen.

Een collectief van anonieme hackers liet Apexis in augustus al weten dat hun databank slecht beveiligd was, het wachtwoord om al de gebruikersgegevens te bekijken zou simpelweg te eenvoudig zijn. Het bedrijf ging daar klaarblijkelijk niet op in met alle gevolgen van dien. Ook wie zelf een wachtwoord verzon voor de camera’s, loopt gevaar. “Heel wat gebruikers passen het standaardwachtwoord niet aan en zijn daardoor extra kwetsbaar”, zegt Pieterjan Van Leemputten van Datanews aan VRT. “Er zullen ook Belgische eigenaars het slachtoffer zijn van het datalek.”