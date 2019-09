Beerschot gaat opnieuw met de billen bloot in Virton en pakt buitenshuis 1 op 12

Beerschot ging in Virton op zoek naar een eerste zege op verplaatsing, maar ging opnieuw stevig onderuit. Ook in het verre Luxemburg bleven de spelers van Stijn Vreven dus met lege handen achter. In de eerste helft deed Emeric Dudouit zijn eigen team de das om, na de pauze waren twee rake hoekschoppen voldoende voor de thuisploeg.

Beerschot recupereerde voor de wedstrijd tegen Virton vleugelback Réda Halaimia, maar de Algerijn zat uiteindelijk toch niet in de wedstrijdselectie. Emeric Dudouit begon zo opnieuw als rechtsachter en Vreven wou niet raken aan het middenveld Dom-Sanusi-Holzhauser. Voorin kreeg Tarik Tissoudali, die gretig inviel tegen Lommel, de voorkeur op Fessou Placca. De bezoekers begonnen gretig in het zonnige Stade Yvan Georges. Ryan Sanusi kreeg al na twee minuten een kansje, maar hij knalde naast. Niet veel later stak ook Virton een eerste keer de neus aan het venster, Pierre Bourdin was bij de pinken.

Iets voor het halfuur ging dan plots het licht uit bij Emeric Dudouit. De rechtsachter verslikte zich in een dribbel in de eigen rechthoek en verloor het leer aan Clément Couturier. De Fransman nam het cadeau van zijn landgenoot met grote dank aan. Couturier omspeelde Vanhamel en trapte de thuisploeg zomaar uit het niets op voorsprong. Beerschot was even van slag, maar vlak voor de pauze was Joren Dom tweemaal dichtbij de gelijkmaker. Eerst werd zijn kopbal via een Virtonverdediger nog in hoekschop gedevieerd, op die hoekschop die daarop volgde had Anthony Moris dan weer een stevige parade in huis op een tweede kopbal van Dom. Maar scoren deed Beerschot niet meer voor de pauze. Voor de vierde keer in evenveel uitwedstrijden keek de ploeg van Stijn Vreven tijdens de rust tegen een achterstand aan.

Twee hoekschoppen

Na de rust liet Vreven de arme Dudouit in de kleedkamer, met Jorn Vancamp koos hij voor een frisse aanvallende kracht. Dat resulteerde meteen in enkele halve kansjes. Anthony Moris lag in de weg op een poging van Dylan Saint-Louis en enkele minuten later kwam diezelfde Saint-Louis een dikke teen tekort om een uitstekende voorzet van Noubissi binnen te glijden. Iets voorbij het uur onderscheidde thuisdoelman Anthony Moris zich nog maar eens op een knappe poging van invaller Vancamp. Nadien viel het stil.

De beste kansen waren ook in de tweede helft zelfs nog voor Virton. Alexandre Ramalingom kopte op de paal en Mike Vanhamel had een sublieme save in huis op een vrijschop van Lecomte. Het was slechts uitstel van executie want op de daaropvolgende hoekschop was het toch prijs. Stelvio Rosa Da Cruz nam met een rake kopbal alle hoop weg bij de bezoekers. Niet veel later deed diezelfde Stelvio er nog eentje bij, opnieuw na een hoekschop en opnieuw stonden de Beerschotverdedigers erbij en keken ze ernaar: 3-0. En zo blijven de Kielse Ratten achter met een 1 op 12 op verplaatsing. Mathematisch doen de Mannekes nog altijd mee voor de eerste periodetitel, maar we herinneren ons van de donkere jaren bij de Rode Duivels maar al te goed hoe dat soort zoethoudertjes uiteindelijk uitdraaiden. Als Beerschot zo zwak voor de dag blijft komen op verplaatsing wordt het niets dit seizoen.