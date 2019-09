Clown die ex vermoordde en zich urenlang op dak verschanste, overleden in cel

Brugge / Oudenburg - De voor moord aangehouden Kevin L. (32), beter bekend als Clown Tobi, is zaterdag overleden in de gevangenis van Brugge. De Oostendenaar vermoordde in mei vorig jaar zijn ex-vriendin, rozenkweekster Caroline Dombrecht (46). Nadien zwaaide hij urenlang met een vuurwapen op een appartementsgebouw tot hij werd ingerekend. Terwijl hij zijn assisenproces afwachtte, kwam hij in de cel om het leven.

De clown met twee gezichten, werd Kevin L. (32) genoemd. Beroepsmatig deed hij zich voor als Clown Tobi, een vrolijk figuur die kinderen in ziekenhuizen probeerde op te beuren. Maar tegelijkertijd pleegde hij op 14 mei vorig jaar gruwelijke feiten op zijn gewezen vriendin Caroline Dombrecht, een rozenkweekster uit het West-Vlaamse Ettelgem. Uit een soort wraak omdat hij zich niet erkend voelde als vaderfiguur voor haar kinderen, heeft hij de vrouw vastgebonden en gewurgd. Hij zou haar achteraf ook nog meerdere messteken hebben toegediend, terwijl de kinderen op dat moment thuis werden opgesloten.

De feiten kwamen aan het licht nadat Kevin L. daarna met zijn motor naar een appartementsgebouw in Bredene reed om er zich urenlang gewapend te verschansen op het dak. Het leek erop dat hij wilde neergeschoten worden door de politie, maar uiteindelijk gaf hij zich toch over aan de speciale eenheden.

Foto: rr

LEES OOK. Geheim onderhandelaar klapt uit de biecht “Hij vroeg ons om hem neer te schieten. Anders zou hij springen” (+)

Sindsdien zat de man al meer dan een jaar opgesloten in de gevangenis van Brugge. Het gerechtelijk onderzoek naar de moord liep nog, maar Kevin L. stond sowieso een assisenproces te wachten waar hij levenslang riskeerde. Maar zaterdag is de man dus plots overleden. Dat bevestigt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen. “Maar wij geven geen verdere informatie in individuele dossiers.”

Volgens het parket van Brugge is er geen kwaad opzet bij het overlijden gemoeid. “Ik kan inderdaad bevestigen dat er geen betrokkenheid van derden bij het overlijden is”, zegt woordvoerder Céline D’Havé. “Maar over de precieze omstandigheden zelf geven wij geen commentaar.”

LEES OOK. Moederdag leek hem de perfecte dag voor wraak, toch heeft horrorclown Tobi “spijt, spijt en nog eens spijt” (+)

Kevin L. had volgens onze informatie al geruime tijd gezondheidsproblemen als gevolg van suikerziekte. Door zijn overlijden komt de strafvordering te vervallen, en komt er dus ook geen assisenproces.

LEES OOK. “Een clown voor het geld. Niet met het hart”: dolgedraaide Kevin had nooit de intentie om ex-vriendin te vermoorden (+)

Opluchting

Voor de nabestaanden van Caroline Dombrecht betekent dat laatste een opluchting. “We zagen daar enorm tegen op”, zegt een naast familielid. “Maar we zijn ook opgelucht dat hij niemand anders meer kwaad kan doen. Caroline was een prachtige vrouw. Ze werkte tussen de rozen, maar ze was zelf de mooiste roos die er was. Ze wordt heel erg hard gemist.”

In het begin van het onderzoek werd ook een vriend van Kevin L. gearresteerd. Het ging om Dietwin H. (38), een bevriende jodelaar, met wie hij soms zaken deed. Aan hem had hij kort na de feiten getoond wat hij had gedaan, maar Dietwin H. waarschuwde daarop de hulpdiensten niet. Volgens zijn verklaring had Kevin L. namelijk beloofd dat hij zichzelf zou aangeven. De jodelaar werd tijdelijk opgesloten voor schuldig verzuim, maar werd kort na de feiten weer vrijgelaten.