Vandaag eindelijk echt Armando Mertens?

Het stadion van het bescheiden Lecce moet zondag het decor vormen van een nieuwe mijlpaal in de carrière van Dries Mertens (32). Tenminste, als trainer Carlo Ancelotti zijn ster niet laat rusten na de knappe zege tegen Liverpool. Nadat hij in mei al het Serie A-doelpuntentotaal van Diego Maradona voorbijging, kan de Rode Duivel zondag met twee goals de totale Napolitaanse doelpuntenproductie van de Argentijnse legende evenaren en voortaan definitief door het leven gaan als Dries Armando Mertens.

Het was december 2016 toen de Corriere dello Sport de vergelijking een eerste keer maakte: Diego. Armando. Mertens. Later ook wel verbasterd tot Dries Armando Mertens. De Rode Duivel had net vier potten gescoord in de 5-3-zege van Napoli tegen Torino en was de legende nabij. Bewerkte foto’s van zijn gezicht met het kapsel van Maradona doken op, oude beelden waarop de Argentijnse legende zelf poseerde met een shirt van Mertens kwamen weer boven water. Voor de Napolitanen bestond er geen verschil meer tussen wat Dries en Diego voor hen betekend had. Of heeft.

In de cijfers is dat verschil stilaan ook weggewerkt. In mei passeerde Mertens al de 81 doelpunten die Maradona in competitieverband scoorde voor Napoli en als hij zondag tegen Lecce twee keer raak treft, evenaart hij de 115 goals die Maradona in zijn zeven jaar bij Napoli heeft achtergelaten.

Mertens zal er wel wat meer wedstrijden voor nodig gehad hebben – 285 stuks tegenover 259 – maar het gemiddelde van beide heren blijft redelijk fantastisch. Eens Maradona gepasseerd, staat er Mertens nog maar één iemand in de weg om eeuwig topschutter van Napoli te worden: Marek Hamsik. De vertrokken kapitein klokte af op 121 goals, een aantal dat Mertens dit seizoen nog vlot zou moeten kunnen halen.

Ook de productiefsteRode Duivel

In zijn hele clubcarrière zit Mertens – 32 ondertussen en voor Napoli actief bij PSV, Utrecht en AGOVV – al aan 208 doelpunten en 159 assists. Daarmee is hij in absolute cijfers meteen ook de productiefste Rode Duivel, vóór Romelu Lukaku (196 goals) en Eden Hazard (160 goals). Die laatste twee zullen de oudere Mertens op termijn wel voorbijhollen, maar dat moet Mertens op dit moment niet slechter doen voelen. Want Maradona kunnen voorbijsteken, dat is een prestatie die je eeuwig mag koesteren.