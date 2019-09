Juve wint van Verona, dat wereldgoal maakt vlak na dubbele penaltymisser

Juventus heeft zijn taak volbracht tegen Hellas Verona. De Oude Dame kwam op achterstand na een opmerkelijke goal, maar zette de situatie recht.

Verona kwam na twintig minuten op voorsprong in Turijn. Zelden gezien, Juventus op achterstand. Maar nog zeldzamer was de manier waarop de goal viel. Eerst trapte Samuel Di Carmine op het houtwerk bij een penalty, en ook in de herneming ging de bal keihard op de paal. Het spel ging verder, de bal belandde bij Miguel Veloso. En die pegelde de 0-1 alsnog heerlijk in doel.

GOOAAL | Dit is hoogstwaarschijnlijk de meest bijzondere goal die je dit weekend ziet.



0??-1?? #JuveVerona ???? pic.twitter.com/BKqfcC80RX — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) September 21, 2019

Lang stond die voorsprong echter niet op het bord. Aaron Ramsey opende zijn rekening bij Juve dankzij een assist van Cristiano Ronaldo en een afgeweken bal. Diezelfde Ronaldo zette even na rust een penalty om waardoor Juve de scheve situatie recht zette. De Oude Dame staan na vier speeldagen voorlopig aan de leiding met tien punten. Als vanavond Inter van Milan wint in de Milanese derby, springen zij wel over Juve naar plaats nummer één.

Bij Hellas Verona speelde Club Brugge-huurling Sofyan Amrabat 85 minuten.