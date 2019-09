Brandweer doet oproep nadat auto’s uitbranden op E40: “Maak sneller plaats voor ons”, maar hoe doe je dat?

Wie vandaag via de E40 richting kust snorde, was eraan voor de moeite. Na een kop-staartbotsing met vier voertuigen was de snelweg een tijdlang afgesloten. Maar dat het uren duurde vooraleer het ongeluk afgehandeld werd, is ook de schuld van de andere bestuurders. “Maak sneller plaats voor de hulpdiensten”, roept de brandweer op via Twitter.

De E40 richting kust was in Drongen zo’n vier uur lang versperd na een ongeval met vier voertuigen. Er vielen gelukkig geen gewonden bij de kop-staartaanrijding, maar drie auto’s vatten wel vuur. Dat alle drie de wagens vervolgens volledig uitbrandden, kon vermeden worden. Als de hulpdiensten sneller ter plaatse hadden kunnen zijn, was het niet zo ver gekomen. Bovendien zou het ongeluk ook sneller afgehandeld en de file sneller opgelost zijn. Dat zegt de betrokken brandweer zelf via Twitter.

“Vanmorgen raakten we maar moeilijk ter plaatse bij een ongeval met 3 brandende voertuigen op de E40 in Drongen”, zegt Brandweerzone Centrum. “Daarom deze oproep: Sta je in de file? Misschien is er een ongeval gebeurd en zijn er mensen in nood. Ga niet bumperkleven en maak plaats voor de hulpdiensten.”

Vier minuten sneller

Maar plaats maken voor de hulpdiensten, hoe doe je dat? Door een ‘reddingsstrook’ te creëren. Bestuurders moeten zo veel mogelijk rechts of links rijden, zodat er in het midden genoeg ruimte overblijft voor de voertuigen van de hulpdiensten. Op wegen met meer dan twee rijstroken moet die ruimte gemaakt worden tussen de meest linkse en de rechts daarvan gelegen rijstrook. Op die manier doet de middenrijstrook op een snelweg als de E40 dienst als reddingsstrook.

Onderzoek wijst uit dat de hulpdiensten dankzij deze methode 4 minuten sneller ter plaatse zijn, waardoor de overlevingskansen van verkeersslachtoffers met maar liefst 40% stijgt. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk is het verplicht een ‘Rettungsgasse’ voor hulpvoertuigen te vormen bij files, in ons land is dat nog niet zo.