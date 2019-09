Toch een (flauw) signaal in de Serie A: Milanese derby omgedoopt tot ‘Derby Against Racism’

De Serie A maakte de voorbije weken geen goede indruk. Eerst werden verschillende voetballers waaronder onze Romelu Lukaku racistisch bejegend, daarna bleken de voetbalbond, de supportersclans en de clubs niet in staat om die spreekkoren degelijk te veroordelen of te bestraffen.

De Derby della Madonnina stond dan plots wel in teken van de strijd tegen racisme in het Italiaanse voetbal. De spelers van beide Milanese clubs gingen voor een grote banner staan waar ‘Derby Against Racism’ opstond. Toch een signaal dus van de voetbalbond, al kun je je afvragen waarom straffen achterwege blijven en een bord met een symbolische boodschap het enige is wat de Serie A kan verzinnen.

De hele commotie rond racisme in het Italiaans voetbal werd opnieuw in gang gezet door Lukaku, die op bezoek bij Cagliari oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Het lijkt dan ook niet toevallig dat net de wedstrijd waarin Lukaku speelt ‘Derby Against Racism’ wordt genoemd.