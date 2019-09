COLUMN. Dijkshoorn: “Ik heb oprecht te doen met uw favoriete Belgen: Courtois en Hazard”

Toch nog even, aan het begin van deze column, over Herman Van Holsbeeck. Die blijft mij bijna dagelijks in vuur en vlam zetten en de aanleiding is steeds één wonderschone zin in de berichtgeving over zijn ondergang. Deze week heb ik een paar uur lang zitten dromen over de volgende zin: “De ex-Anderlecht-manager werd wel vrijgelaten onder voorwaarden. Zo mag hij geen contact hebben met het voetbalmilieu en mag hij enkel ‘noodzakelijke’ financiële transacties verrichten.”