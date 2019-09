Lokeren-speler verliest op enkele uren tijd zijn vader en moeder

Lamine N’dao, speler van tweedeklasser Sporting Lokeren, kreeg vrijdagnacht te horen dat zijn vader, die al een tijdje ziek was, overleden is. Luttele urelater kwam nog vreselijker nieuws: ook zijn moeder had, overmand door verdriet, het leven gelaten. N’dao is halsoverkop naar zijn moederland gereisd om zondag de begrafenis te kunnen bijwonen. “De hele Sporting Lokeren-familie is diep bedroefd en leeft in gedachten mee met Lamine, zijn familie, en zijn kennissenkring”, laat de club weten.