Premier Malta beveelt onafhankelijk onderzoek naar vermoorde journaliste

De regering van Malta heeft een onderzoekscommissie aangesteld, om een onafhankelijk onderzoek te voeren naar de moord op een journaliste uit 2017. Premier Joseph Muscat wil ook de ouders van de vrouw ontmoeten, die altijd hebben aangedrongen om de zaak grondig te laten onderzoeken.

Daphne Caruana Galizia kwam op 16 oktober 2017 om het leven door een bom die in haar auto was geplaatst. De 53-jarige blogster en columniste schreef onder meer over corruptie en de invloed van criminelen in Malta. Ook nam ze regeringsleden in het vizier, door hun offshoreconstructies te onthullen.

Er zijn al drie mannen opgepakt, die ervan verdacht worden de bom te hebben geplaatst. Maar wie de precieze opdrachtgevers zijn, blijft onduidelijk. En dus is nu een onderzoekscommissie aangesteld, onder leiding van rechter Michael Mallila, die negen maanden de tijd krijgt om de zaak te onderzoeken.

De Raad van Europa had de regering van Malta tot 26 september de tijd gegeven om een onafhankelijk onderzoek te starten.