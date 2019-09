Paniek in Albanië na zware aardbeving

Op zaterdagmiddag is in verschillende steden van Albanië een sterke aardbeving gevoeld. De beving veroorzaakte paniekscènes op straat in de hoofdstad Tirana.

Volgens de USGS Geological Survey had de aardbeving een kracht van 5,6 met een epicentrum gemeten op tien kilometer diepte in het gebied van Dürres (westen). De autoriteiten maakten voorlopig nog geen nauwkeurige beoordeling van de schade openbaar.

Lokale media meldden dat twee mensen lichtgewond raakten in het dorp Helmes, 10 kilometer van Tirana, waar een dozijn huizen instortte. Volgens dezelfde media verschenen er scheuren in gebouwen in de haven van Durres (westen), de tweede stad van het land.

Elektriciteit en telefoonlijnen werden afgesneden in verschillende delen van Tirana, evenals in verschillende dorpen en kleine steden.

De Balkan is een gebied met sterke seismische activiteit en aardbevingen komen er veel voor.

