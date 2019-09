Een op de tien jonge chauffeurs stuurt kat naar verplichte opfrissingscursus rijbewijs

Jongeren die een voorlopig rijbewijs halen, zijn nu verplicht om binnen de 6 tot 9 maanden een opfrissingscursus te volgen. De meesten doen dat ook, maar elf procent of zo’n 900 beginnende chauffeurs die de cursus al hadden moeten volgen, hebben dat niet gedaan. Zij krijgen nog twee maanden uitstel maar moeten sowieso 51 euro extra betalen. Dagen ze dan nog niet op, dan riskeren ze een dagvaarding en een boete tot 4.000 euro.

Over dat verplichte terugkommoment is er al veel discussie geweest. Onder meer omdat er te weinig plaatsen waren om de cursus te volgen. Intussen is de lijst met erkende centra fors uitgebreid en wordt hij nog verder uitgebreid.

Van de 7.884 chauffeurs die het terugkommoment tot op vandaag al gevolgd moesten hebben, deden er dat 6.987 binnen de voorziene termijn.

“Dat wil zeggen dat 11 procent of 894 het niet deden. Zij krijgen een aanmaning en hebben dan nog twee maanden tijd om de cursus toch nog te volgen. Maar ze moeten dan boven op de 102 euro die het terugkommoment kost, sowieso 51 euro extra betalen”, zegt Nick Arys van het departement Mobiliteit van de Vlaamse overheid.

Hardleerse chauffeurs riskeren dat de cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid van de Vlaamse overheid het dossier overmaakt aan de procureur des Konings. Ze riskeren dan een boete van maximum 4.000 euro.

Hervorming rijbewijs

Het verplichte terugkommoment past in de hervorming van de Vlaamse rijopleiding. “Bij één op de vijf ongevallen is een jonge chauffeur betrokken. Uit ervaring weet men dat wie pas zijn rijbewijs B op zak heeft, zijn rijkunsten al eens durft te overschatten. Door dat terugkommoment te laten volgen, hopen we de ongevallencijfers naar beneden te helpen”, zegt Nick Arys.

Jonge chauffeurs ontvangen een uitnodiging om de vier uur durende cursus, die in groepen van 6 tot 18 mensen wordt gegeven, te volgen. Na een korte kennismaking doet de chauffeur op een afgesloten terrein enkele praktische oefeningen achter het stuur van een lesvoertuig. Daarna is er nog een afsluitend groepsgesprek over waarom chauffeurs soms (on)bewust snel rijden, de invloed van sportief rijgedrag op de verkeersveiligheid en over de groepsdruk rond drinken en rijden. Aan de cursus is geen examen verbonden.

Volgens Goca, de groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, krijgen alle beginnende chauffeurs die geslaagd zijn voor hun praktijkexamen rijbewijs B een folder mee met alle nuttige informatie over het terugkommoment.