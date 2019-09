Vlaamse regering laat wellicht nog week op zich wachten

De hoop dat er zondagavond een inhoudelijk akkoord zou zijn tussen de Vlaamse onderhandelaars blijkt ijdel. Over integratie en onderwijs liggen de standpunten nog ver uiteen. De begroting, dit keer extra moeilijk vanwege een voorspeld tekort van 600 miljoen euro, ligt zelfs nog niet op tafel.

“Het kon, dat ze zondagavond klaar zouden geraken, maar iedereen voelt wel aan dat het nog wat langer zal duren.” Een bron aan de formatietafel op het Martelarenplein windt er weinig doekjes om. Vlaams formateur Jan Jambon (N-VA) heeft geen zin om alles snel-snel af te haspelen. De Septemberverklaring, traditioneel gehouden door de minister-president bij de opening van het parlement op de laatste maandag van september, kan toch niet meer worden gehaald. “Dan zal het ook niet op die ene dag komen.”

Maandag landen, zodat de drie coalitiepartijen hun leden op donderdag kunnen samenroepen om het regeerakkoord goed te keuren, dat zou mooi zijn. “Maar we kunnen die congressen desnoods ook op zaterdag laten samenkomen”, zegt een woordvoerder. “Pas als we aan de begroting beginnen, weet je dat er mogelijk een eindsprint zit aan te komen en kan het in principe voor elk moment zijn.” Maar die begroting is in al die weken nog niet ter sprake gekomen. Met een voorspeld tekort van 600 miljoen euro bij ongewijzigd beleid belooft dat nochtans een zware oefening te worden. Wel voorbij zijn de thematische werkgroepen. Alles wordt nu geregeld in de centrale werkgroep onder leiding van Jambon. Voor N-VA zit voorzitter Bart De Wever aan tafel, afhankelijk van de materie bijgestaan door zijn ondervoorzitters of kandidaat-ministers à la Zuhal Demir, Ben Weyts en huidig minister-president Liesbeth Homans.

Volgens De Tijd zou de partij van Jambon, na eerdere berichten uit het kamp van CD&V en Open VLD, nu ook akkoord gaan om niet langer een begroting in evenwicht te ambiëren. Onder meer de verlaging van de registratierechten bij de aankoop van een woning, ter compensatie van het afschaffen van de woonbonus, zou op korte termijn veel geld kosten en pas op langere termijn tot besparingen leiden. De reden daarvoor is dat iedereen die nu een fiscaal aftrekbare hypotheeklening heeft, die bonus behoudt. Maar elke nieuwe eigenaar zou in het nieuwe systeem wel vanaf volgend jaar al minder registratierechten betalen, waardoor Vlaanderen op korte termijn minder inkomsten heeft. N-VA zou minder zwaar tillen aan dat soort tekorten, “omdat het duidelijk maatregelen zijn die op de lange termijn een positief effect hebben.”

Dat zijn partij het begrotingstekort al zou hebben losgelaten, wordt echter ontkend door een N-VA-topper. “De begroting heeft eenvoudigweg nog niet op tafel gelegen. Niemand heeft ook al te kennen geven dat hij in het rood wil gaan. Maar het klopt natuurlijk dat ook wij investeringen overwegen die misschien eerst een gat slaan in de begroting, maar na enkele jaren terugverdiend zijn. Nieuw is dat niet. Dat is gewoon een algemene waarheid.”