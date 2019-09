“Verslaafden beseffen niet hoeveel leed ze hun omgeving aandoen”

“Als ik ook maar één iemand kan tegenhouden om met drugs of drank te beginnen, dan zou ik de gelukkigste vrouw van de wereld zijn.” Dat zegt Arlette Aerts, moeder van drugsdode Jo Smedts, die tien jaar geleden overleed. Ze schreef een boek over haar ervaringen en wil met haar verhaal naar scholen trekken om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van drank en drugs.

3 juli 2009, tien uur ’s avonds. Als Arlette Aerts de deur opent, ziet ze twee politieagenten. Het nieuws dat ze brengen gaat door merg en been. Jo Smedts, haar zoon, is dood aangetroffen in zijn studio ...