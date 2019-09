Inbreker stelt vrouw voor vreselijke keuze: verkrachting, seks met haar zoon of dood

De politie van New York heeft een 33-jarige man opgepakt voor verkrachting. De man drong het appartement van zijn slachtoffer binnen en stelde haar voor een vreselijke keuze. Hij zou haar vermoorden, tenzij hij haar zou verkrachten of ze seks zou hebben met haar zoon.

De 33-jarige Joshua Henderson deed zich maandag voor als bouwvakker om het appartementsgebouw in New York binnen te geraken, melden plaatselijke media. Volgens Fox5 droeg hij zelfs een bouwvakkershelm en fluo jasje om overtuigender over te komen.

Vervolgens brak hij binnen in de flat van een vrouw. Hij bond de vrouw en haar 25-jarige zoon vast en maakte juwelen en cash geld buit.

Daarop zou hij de vrouw een verschrikkelijke keuze hebben laten maken, vertelt openbaar aanklager John M. Ryan. Volgens de aanklager bedreigde de man met de woorden: “Ik kan je vermoorden, je kan seks met mij hebben of ik zal je dwingen om seks te hebben met je zoon.” Daarop sloot Henderson de zoon op in de badkamer en verkrachtte hij de vrouw.

“Iedereen moet zich niet alleen veilig kunnen voelen in zijn eigen huis, iedereen moet dat ook zijn”, verklaarde aanklager Ryan. “Deze verdachte zit in de cel en zal vervolgd worden. Als deze feiten waar zijn, moet hij voor een hele lange tijd opgesloten worden.”

Joshua Henderson werd donderdag voorgeleid voor de rechter en wordt opgesloten zonder kans om op borgsom vrij te komen. Hij riskeert tot 25 jaar cel voor verkrachting, inbraak en andere aanklachten.

Volgens de politie was Henderson eerder al veroordeeld tot 12 jaar cel voor inbraken, maar was hij in juli vorig jaar vrijgelaten. Hij had toen negen jaar uitgezeten. Sindsdien zou hij al minstens drie keer opgepakt zijn. De man zou zelfs nog een elektronische enkelband gedragen hebben, toen hij zijn vreselijk misdaad pleegde.

