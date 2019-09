Zware brand legt schrijnwerkerij in Opwijk helemaal in de as

Opwijk -

De brand die zaterdagnacht is uitgebroken in een schrijnwerkerij in Opwijk, heeft zo goed als het hele bedrijf in de as gelegd. In een ander deel van hetzelfde gebouw huisde een firma die onder meer geluid-, licht- en video-apparaten verhuurt en ook dat deel is in de as opgegaan. Dat melden de hulpdiensten en de gemeente Opwijk zondagochtend. Bij de brand vielen evenwel geen gewonden.