Romelu Lukaku scoort ook naast het veld met interview in Italiaans: “Sterke band met Conte”

Romelu Lukaku scoorde gisteren in de Milanese derby de 0-2. De Belgische topscorer aller tijden kreeg daarna vragen van de Italiaanse pers en deed dat in zeer goed Italiaans.

De stadsderby beslissen om nadien in goed Italiaans antwoorden te geven aan de pers: zo verover je wel de harten van de Inter-fans. “Mijn band met Antonio Conte is heel sterk”, klonk het in een flashinterview. “Hij motiveert me en helpt me elke dag. Ik ben nu 26 jaar en dat is wat ik nodig heb. Ik ben zeer tevreden dat ik met hem en de rest van de ploeg kan werken.”

Lukaku gaf eerder in interviews aan dat hij zeven talen spreekt, waaronder intussen Italiaans. Dat zijn kleine broertje Jordan al drie jaar bij Lazio Roma speelt, is wellicht ook een bijkomende factor. Lukaku zou ook in de kleedkamer willen dat zijn Italiaanse ploegmakkers hem aanspreken in hun moedertaal om zo Italiaans sneller te beheersen.

