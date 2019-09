Gek of geniaal? Vliegende keeper in Egypte kopt gevaar weg, maar de redding die volgt is nog straffer

Een gevaarlijke bal weg koppen op 25 meter van zijn doel, teruglopen en achteruit vallend een wereldsave uit zijn sloffen schudden. Dat was het gekke moment van de Egyptische keeper Mahmoud Gad zaterdagavond.



De Egyptische competitie, en bij uitbreiding de meeste Afrikaanse liga’s, wordt niet meteen van dichtbij gevolgd. Als er al eens nieuws over binnenkomt, dan gaat het meestal over virale momenten van gekke momenten tijdens een wedstrijd. Gisteravond tekende Mahmoud Gad, doelman voor Enppi, voor de laatste ‘viral video’ in de voetbalwereld.

De doelman speelde thuis tegen Pyramids, een topclub in Egypte. Na een halfuur zag Gad een lange bal zijn richting uitkomen met een snelle spits die de bal achterna zat. De keeper kwam ver uit en kopte het gevaar weg. Het leer vloog echter meteen weer terug tot bij een Pyramids-speler, die een geweldige volley uit zijn sloffen schudde. Gad liep als een gek terug en sprong in een zeldzaam geziene save naar de bal. Géén goal, dankzij een slag van de hand in de eigen kleine rechthoek. Straffe fase van Gad, maar veel zoden bracht het uiteindelijk niet aan de dijk. Enppi ging immers met 4-0 de boot in.