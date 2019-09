Maggie De Block over duur geneesmiddel voor baby Pia: “De prijs is betaald en dus blijkbaar aanvaard. We zijn niet meer relevant”

Het wordt moeilijk om een aanvaardbare prijs af te dwingen voor het geneesmiddel voor de zieke baby Pia. “Die prijs is blijkbaar aanvaard”, zei minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD), zondag in ‘De Zevende dag’ op één. “We zijn niet meer relevant.”

Minister De Block schoof zondagvoormiddag aan de tafel van ‘De Zevende dag’ om te discussiëren over de kostprijs van geneesmiddelen. Het is geen verrassing dat de kostprijs van het medicijn Zolgensma voor baby Pia snel ter sprake kwam.

Dat kost 1,9 miljoen euro, terwijl het hier in België nog niet eens op de markt is. Maar, zo zegt minister De Block, het wordt moeilijk om dat naar beneden te krijgen. “Die prijs is blijkbaar aanvaard, want ze wordt betaald. En nu moeten we nog naar een onderhandeling gaan met datzelfde bedrijf.”

Dat verzwakt de positie van de Belgische overheid, geeft De Block toe. “We zijn gewoon niet meer relevant om te zeggen dat dat niet aanvaard wordt. Dat we dat niet kunnen dragen. We zijn daar niet meer relevant in, omdat die prijs aanvaard is”, aldus De Block. “Het geld is met een gul en warm hart geschonken. De vraag is alleen voor hoeveel Pia’s kunnen we dat nog doen.”

Petra De Sutter, die voor Groen in het Europees parlement zit, wijst er in dat verband op dat het belangrijk is om de prijs van geneesmiddelen zo laag mogelijk te houden. “We mogen niet vergeten dat het budget voor geneesmiddelen in ons land beperkt is. Dat er alsmaar duurdere geneesmiddelen op ons af komen. Dus dat we toch zullen verplicht worden om keuzes te maken. Dus hoe lager die prijs gezet kan worden, hoe beter.”

Allergische reactie

Los van de politieke discussie over de kostprijs van het geneesmiddel, had professor Guy Hans van het UZ Antwerpen minder goed nieuws voor baby Pia. Het is nog niet zeker dat zij het medicijn ook zal kunnen krijgen. “Op dit moment wachten we op een speciale screeningskit”, legt professor Hans uit. “Als die aangekomen is, zal er een bloedafname gebeuren. Dan gaat men bepalen of er geen contra-indicaties zijn voor de gentherapie. We moeten eerst nakijken of er in het bloed van Pia geen antistoffen zitten tegen de drager. Als er antistoffen aanwezig zijn, zou het heel schadelijke gevolgen hebben als we de behandeling zouden opstarten. Dat zou een zware allergische reactie kunnen uitlokken.”