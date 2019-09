Onbekenden stichten brand aan hoeve in Borgloon terwijl bewoners liggen te slapen. “Dit doet sterk denken aan moordpoging”

Borgloon -

Twee mannen hebben zondagochtend brand gesticht aan een hoeve in Hoepertingen (Borgloon). Ze overgoten de voordeur, muren en garagepoort met brandversneller, staken die in brand en gooiden een grote steen tegen het raam. “ Dit is duidelijk kwaad opzet, met de bedoeling mij te raken”, zegt bewoner Rohnny Moors.