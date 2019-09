Honderden mensen duiken naakt Noordzee in voor het goede doel Video: Reuters

In Engeland hebben zondag honderden mensen een duik genomen in de Noordzee. Het maakt deel uit van de North East Skinny Dip, een actie die mentale gezondheid en welzijn in de regio wil promoten. Het goede doel kende dit jaar een recordopkomst: maar liefst 737 mannen en vrouwen trokken hun kleren uit om het water te trotseren.

Ook mensen in een rolstoel konden dit jaar voor het eerst deelnemen aan de actie. “Het was fantastisch”, beschreef organisator Jax Higginson. “Het was prachtig om te zien. Er werd veel gelachen en mensen hebben elkaar eindeloos geknuffeld. Hier gaat het niet enkel om je kleren uittrekken, maar ook om het nemen van risico’s en samen een moment delen.”

