Obers probeerden gewapende overvallers van fuif nog tegen te houden: “We hebben plateau in zijn gezicht kapot geslagen”

Herentals / Berlaar -

Twee gemaskerde en gewapende mannen hebben zaterdagnacht een dansfeest in Berlaar-centrum op stelten gezet. Na een pittige schermutseling namen ze de dagopbrengsten mee. De politie kon de twee overvallers daders en hun drie kompanen zondagochtend vatten in Herentals. In Berlaar trillen ze nog na van de feiten. “We hebben ons niet laten doen”, klinkt het.