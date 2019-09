Dag van de waarheid voor Thomas Cook, maar wat als je een reis geboekt hebt met de touroperator?

Indien Thomas Cook er niet in slaagt om 200 miljoen pond (omgerekend 226 miljoen euro) te vinden, moet het een faillissement aanvragen. De oudste touroperator ter wereld moet dan alle activiteiten stoppen, de reisagentschappen sluiten en ook alle vliegtuigen aan de grond houden. Momenteel zouden er zo’n 10.000 landgenoten op reis zijn met Thomas Cook België, hoe raken zij terug thuis als het doek valt over de touroperator? En vallen de reisplannen in duigen voor wie nog moet vertrekken?

Verschillende reizigers uiten hun bezorgdheid aan onze redactie: “We moeten nog vertrekken maar weten niet of dat nu nog kan.” Het antwoord is eenduidig: ja, dat kan. Wie een reis geboekt heeft via Thomas Cook België, daaronder vallen ook Neckermann en Pegase, kan straks met een gerust hart vertrekken. De reisorganisator heeft immers een verzekering “tegen financieel onvermogen” bij een garantiefonds, dat tussenkomt indien de touroperator niet meer kan betalen.

“Iedereen verzekerd”

“In ons land is het wettelijk verplicht voor een reisbureau of touroperator om zich aan te sluiten bij een waarborgfonds of verzekeringsmaatschappij”, zegt Simon November, woordvoerder van consumentenorganisatie Test-Aankoop. “Zowel Thomas Cook België als TUI zijn aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Daardoor is iedereen verzekerd van de uitvoering van zijn vakantie of van een terugbetaling.”

Dat zit zo: een touroperator moet de naam en het contactadres van het garantiefonds duidelijk vermelden op de bestelbon en het reiscontract. Zo weet de betrokken hoteluitbater of de luchtvaartmaatschappij bij wie aan te kloppen indien de verkoper van de reis, in dit geval Thomas Cook, failliet gaat.

Bezorgd

“Toen ik het nieuws van een mogelijk faillissement hoorde, waren we toch een beetje bezorgd”, zegt Sven uit Hoboken. Hij zou morgen met zijn vrouw naar Dubai vertrekken voor een weekje vakantie. “We boekten een pakketreis met Neckermann, vlucht en hotel gecombineerd. Maar omdat ik niet goed wist wat er nu precies staat te gebeuren, heb ik contact opgenomen met Thomas Cook. De klantendienst liet me weten dat onze reis morgen gewoon zoals gepland zal doorgaan.”

Wie momenteel al op vakantie is vertrokken en in een hotel verblijft dat via Thomas Cook geboekt werd, hoeft zich ook geen zorgen te maken. “Voor al onze klanten die momenteel op reis zijn, verloopt alles zoals normaal”, zegt Leen Segers, woordvoerster van Thomas Cook België. “Ze kunnen rekenen op alle diensten die ze geboekt hebben en de service loopt zoals voorheen. Op iedere reisbestemming zijn er ook reisleiders die alle vragen kunnen beantwoorden.”

Stel dat het vandaag toch nog tot een faillissement komt, dan is er dus het Garantiefonds Reizen om er voor te zorgen dat de vakantie zo normaal mogelijk verder verloopt of dat, in het slechtste geval, een repatriëring in gang wordt gezet. “Eventueel met een verlengd verblijf als je niet onmiddellijk kunt worden teruggebracht”, aldus Test-Aankoop. “Het Garantiefonds neemt ook de communicatiekosten ten laste die je hebt moeten maken om het vanuit het buitenland te bereiken.”

Foto: BELGAIMAGE

Nog 226 miljoen nodig

Hoewel Thomas Cook eerder al 1 miljard euro aan vers kapitaal beloofd was door de Chinese aandeelhouder en de banken, heeft de touroperator nog eens 226 miljoen euro nodig om de winter door te komen. Want nu moet het de hotels reserveren voor de zomervakantie. Zondagvoormiddag hield de top van het bedrijf nog een ultiem overleg met de grootste aandeelhouders en de kredietverstrekkers. Wat daar precies gezegd is, wordt niet bekendgemaakt. “We kunnen geen uitspraken doen over de huidige situatie en de meetings die hebben plaatsgevonden. Dat is aan de groep.”

Thomas Cook heeft in België geen eigen luchtvaartmaatschappij meer. Die werd in 2017 grotendeels overgenomen door Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij vervoert sindsdien zowat 80 procent van de mensen die bij Thomas Cook een vliegvakantie boeken. Maar in Groot-Brittannië, waar wel nog gevlogen wordt met Thomas Cook Airlines, zou straks de grootste repatriëringsoperatie in het land sinds de Tweede Wereldoorlog kunnen plaatsvinden. Circa 150.000 Britten genieten momenteel van een vakantie die ze bij het concern boekten. Er ligt een noodplan klaar bij de Britse luchtvaartautoriteit (CAA) indien ze moeten gerepatrieerd worden: “Operation Matterhorn”. De naam verwijst naar een Amerikaans bombardement op de Japanse strijdkrachten tijdens WOII.

De hele operatie kan tot twee weken duren, wat overeenkomt met de maximale duur van de meeste vakanties bij Thomas Cook. De kostprijs van de wereldwijde repatriëring wordt geschat op enkele miljarden ponden (waarvan 600 miljoen pond in het Verenigd Koninkrijk).

Strand in Hammamet in Tunesië. Foto: REUTERS

“Gijzeling”

Voor enkel Britse toeristen heeft de financiële soep bij Thomas Cook wél onaangename gevolgen. Zij worden naar eigen zeggen gegijzeld in hun hotel in Tunesië. De uitbaters van Les Orangers in Hammamet, vlak bij Tunis, zouden alle gasten die op het punt stonden te vertrekken plots vragen “extra kosten te betalen”.

Ryan Farmer uit Leicestershire doet zijn verhaal aan BBC radio: “Het begon om 16 uur toen er een mededeling kwam dat alle mensen die vandaag zouden vertrekken, naar de receptie moesten komen om een extra som te betalen, duidelijk gezien de situatie van Thomas Cook”. Volgens de Britse gast zijn er zelfs gewapende veiligheidsagenten aan de poorten van het hotel gepositioneerd, die de deuren op slot houden als de gasten weigeren te betalen. “Ik zou dit beschrijven als gegijzeld worden.”