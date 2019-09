De jongen die niet tegen onrecht kon: “Ik heb net de burgemeester vermoord. Komen jullie?”

“Ik heb net de burgemeester vermoord, op het kerkhof. Komen jullie?” De hulpdiensten weten niet wat ze horen wanneer Nathan Duponcheel (toen 18) in de avond van 11 september 2017 aan de lijn hangt. Alfred Gadenne (71), de burgemeester van Moeskroen, is dood, de keel overgesneden met een breekmes. Door een jongeman die verkeerdelijk meende dat Gadenne hoogstpersoonlijk verantwoordelijk was voor het ontslag en de zelfdoding van zijn vader. De jongeman die droomde van een carrière in het leger en een liefje hoopt straks voor de volksjury op enige mildheid.