Spaanse politie pakt 32 mensen op voor drugshandel

De Spaanse politie heeft zondag bekendgemaakt dat ze 32 mensen heeft gearresteerd die verdacht worden van ‘grootschalige hasjhandel’ in het gebied rond Tarifa, in het zuiden van het land. De smokkelaars doken de drugs op in de Middellandse Zee.

De organisatie had een filiaal dat gespecialiseerd was in het droppen van drugs vanop kleine plezierbootjes die vertrokken vanuit de haven van Tarifa, zegt de Spaanse politie. Een ander filiaal ging met rubberboten en duikers de drugs opnieuw oppikken aan de kust van de Spaanse stad.

Tijdens het onderzoek namen de agenten twee ton hasj in beslag, samen met drie boten en vijf voertuigen.

Een van de 31 mensen die in Andalusië (zuiden) werden gearresteerd, was lid van de Spaanse reddingsdiensten en wordt ervan verdacht de smokkelaars te hebben gewaarschuwd voor “de mogelijke aanwezigheid van voertuigen en boten van de burgerwacht tijdens operaties”.

Het uiterste zuiden van Spanje wordt grotendeels bevoorraad door hasj afkomstig uit het nabijgelegen Marokko. In 2017 vond meer dan de helft van de inbeslagnames van hasj in Spanje plaats in de provincie Cadiz, waarin ook Tarifa ligt. Concreet ging het om 182 ton op 335, of 54 procent.