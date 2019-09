Vrijwilligers halen bijna vierduizend afval op langs hele kustlijn: “We moeten onze verantwoordelijkheid nemen”

Brugge / Knokke-Heist / Blankenberge / Oostende / De Haan / Middelkerke / Bredene / Nieuwpoort / Adinkerke / Koksijde - Duizenden vrijwilligers trokken afgelopen zaterdag over heel het land de straat op om zwerfvuil te rapen. Ook op onze stranden ging World Cleanup Day niet onopgemerkt voorbij. Langs de hele kustlijn verzamelden zo’n 180 vrijwilligers in totaal 3.765 liter afval. “Het milieu is ieders verantwoordelijkheid.”

Nylon, visdraad of plastieken korrels: wie een dagje zwerfvuil gaat rapen op het strand komt het ongetwijfeld tegen. Ondanks nieuwe GAS-boetes en campagnes tegen zwerfvuil kampen heel wat badsteden nog steeds met het probleem. “Maar elkaar de schuld geven, is te gemakkelijk”, zegt Tim Corbisier. De Oostendenaar startte drie jaar geleden het burgerinitiatief Proper Strand Lopers op. “Het milieu is ieders verantwoordelijkheid. Zowel toeristen, overheid als industrie.”

Uit schuldgevoel

Corbisier gaf op World Cleanup Day het goede voorbeeld, vlakbij de O’Neill Beachclub in Blankenberge. Noem hem gerust een geoefend afvalruimer. “Ik probeer zowat elke dag een stukje strand proper te maken”, zegt hij. “Gelukkig hebben we de voorbije jaren meer dan een handvol vrijwilligers verzameld. Samen slagen we erin om meer regelmatig zwerfvuil te rapen. Zo hebben we ook een mooi beeld van hoeveel en wat allemaal op het strand gevonden wordt.”

Vrijwilligster Laura Van Belle nam zaterdag zelfs een aantal collega’s mee naar het strand van Blankenberge. “Het strand opruimen is de ideale teambuilding (lacht). Maar ik doe het ook een beetje uit schuldgevoel”, zegt ze. “Op jonge leeftijd ging ik vaak surfen in de Noordzee. Jaren later ben ik beschaamd over de toestand van onze stranden. Het is verbluffend wat we hier vinden: plastieken flessen, glas en zelfs kledingstukken.”

“Cijfers relativeren”

Zo’n 180 vrijwilligers verzamelden zaterdag 3.765 liter afval van De Panne tot Knokke-Heist. Dat is zowat 20 liter per persoon. “Al moeten we die cijfers wel relativeren”, zegt Tim Corbisier. “We missen nog gegevens van een aantal deelnemende surfclubs. En heel wat gemeenten zullen wellicht vooraf inspanningen geleverd hebben om hun beeld als proper strand niet te schaden.”