Medisch mirakel: baby geboren met vier benen en drie handen

Dokters wisten niet wat ze zagen toen een baby met vier benen en drie handen ter wereld kwam. Het meisje kwam samen met een jongetje ter wereld in de Indiase staat Rajasthan. De tweeling verkeert in stabiele toestand, al heeft het meisje wel een beetje last van ademhalingsproblemen.

De dokters vermoeden dat de moeder in feite moest bevallen van een drieling, maar dat twee van hen aan elkaar zijn gegroeid tijdens de zwangerschap. Het mirakel kwam als een totale verrassing: de ouders hadden voor de bevalling immers geen scans laten nemen. Het meisje zal naar een ziekenhuis in Jaipur overgebracht worden om de nodige operaties te ondergaan.

