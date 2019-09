Anderlecht scoort al na vijf minuten in Brugge na dit missertje van Simon Mignolet

Club Brugge begon in eigen huis als topfavoriet in de topper tegen Anderlecht maar het waren de Brusselaars die al na vijf minuten verrassend op voorsprong kwamen na een (zeldzame) misser van doelman Simon Mignolet.

Bij een diepe bal wilde Simon Mignolet uitkomen maar de doelman schoof uit en kwam daardoor net te laat. Zo ontstond er een misverstand met Deli, waardoor de bal pardoes voor de voet van Nacer Chadli viel. De Rode Duivel liett de kans niet liggen en plaatste de bal in het lege doel.

De Brusselse vreugde was wel van korte duur want een minuut later stond het alweer 1-1, waarbij doelman Van Crombrugge ook niet meteen doortastend te werk ging...

Bekijk hier de fase met Mignolet:

Foto: rr

Foto: rr

Foto: rr