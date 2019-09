Brandweer haalt zieke en gewonde zeehondjes op: “Maar het gaat goed met de populatie”

Middelkerke / Nieuwpoort - Een zeehondje van een viertal maanden oud werd afgelopen zaterdag rond 9 uur opgehaald door de brandweer vanop het toeristische strand in Nieuwpoort. “Het dier was gewond aan de achterste vinnen”, zegt natuurgids Luc David. “De oorzaak is niet duidelijk. Het dier werd vrijgelaten op een rustige locatie bij zijn soortgenoten en is aan de beterhand.”

Ook zondag werd rond 9 uur een zeehond van een viertal maanden oud opgehaald ter hoogte van het strandhoofd in Lombardsijde (Middelkerke). “Het dier was ziek en werd voor verzorging in quarantaine gezet in Sea Life Blankenberge.”

Het gaat goed met de zeehondenpopulatie in Nieuwpoort. “De laatste tijd zien we meer en meer zeehonden”, zegt David. “Meestal zijn ze bij laag water waar te nemen aan de oever van de IJzermonding. We hebben er ondertussen al een veertiental geteld. Op die locatie kunnen de dieren rustig vertoeven en zijn ze goed zichtbaar voor natuurliefhebbers.”